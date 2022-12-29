Шоу на всю ночь: Бузова проведет Новый год в роскошной квартире

Теледива планирует встретить праздник в собственных апартаментах, а после сразу же отправится выступать.

Ольга Бузова продолжает активно появляться на сцене. Исключением не станет и новогодняя ночь. О том, как артистка планирует совместить праздник и работу, пишет «Вечерняя Москва».

Очередной бой курантов поющая телеведущая рассчитывает услышать в стенах новой квартиры в Москве. Об этом рассказал ее пиар-менеджер Антон Богославский.

«В праздничную ночь под бой курантов она загадает желание, напишет его на листке бумаги, подожжет его и выпьет с шампанским. Как это делает большинство граждан нашей страны», — пояснил представитель певицы.

Сразу после полуночи Ольга Бузова поедет в московский ресторан, чтобы выступить с шоу-программой. Там она проведет всю новогоднюю ночь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова поучаствует в благотворительном новогоднем празднике в Подмосковье.