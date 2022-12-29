Шоу на всю ночь: Бузова проведет Новый год в роскошной квартире
Ольга Бузова отметит Новый год за работой в Москве
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Теледива планирует встретить праздник в собственных апартаментах, а после сразу же отправится выступать.
Ольга Бузова продолжает активно появляться на сцене. Исключением не станет и новогодняя ночь. О том, как артистка планирует совместить праздник и работу, пишет «Вечерняя Москва».
Очередной бой курантов поющая телеведущая рассчитывает услышать в стенах новой квартиры в Москве. Об этом рассказал ее пиар-менеджер Антон Богославский.
«В праздничную ночь под бой курантов она загадает желание, напишет его на листке бумаги, подожжет его и выпьет с шампанским. Как это делает большинство граждан нашей страны», — пояснил представитель певицы.
Сразу после полуночи Ольга Бузова поедет в московский ресторан, чтобы выступить с шоу-программой. Там она проведет всю новогоднюю ночь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова поучаствует в благотворительном новогоднем празднике в Подмосковье.
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