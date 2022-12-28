«Звезды, блогеры и сказка»: в Подмосковье пройдет благотворительная елка

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Зима в Подмосковье» при поддержке правительства Московской области.

В подмосковном Серпухове пройдет благотворительная сказочная Новогодняя елка под названием «Рождественская сказка Федерации бокса России». О том, что детей ждет на данном мероприятии в комментарии 5-tv.ru рассказал президент Международной ассоциации бокса, действующий член исполнительного комитета и бывший генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Там будут все звезды и блогеры, много развлечений, анимации очень много, катки, самая большая елка. Ну естественно, на метр меньше, чем кремлевская», — говорит спортивны функционер.

По его словам, дети точно окажутся в сказке. Она пройдет с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

«Я не знаю, даже на словах не передашь, там надо находиться и чувствовать. Там будут представители всех наших русских сказок. Да, то есть там и Маша, и медведь будет, и богатыри, и Золушка там будут все ходить, общаться с детьми», — добавил президент Международной ассоциации бокса.

В этот раз Рождественская сказка Федерации бокса России пройдет на уникальной площадке в Московской области — парк-отеле «Русский». Для гостей Новогодней елки выступят: RASA, Хабиб, Отец Фотий с хором English Формат, Звонкий, Ваня Дмитриенко, МАКАН, Тося Чайкина, Анет Сай, Галибри и Мавик, Мари Краймбери, Егор Шип и Кирилл Скрипник, Братья Гаязовы, Хор Сретенского Монастыря, Моя Мишель и Ольга Бузова.

На мероприятие также приглашаются дети из детских домов, интернатов и малообеспеченных семей. Для посещения мероприятия обязательна бесплатная регистрация на сайте рождественская сказка2023.рф.