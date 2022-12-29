Жителей Петербурга предупредили о надвигающейся волне гриппа

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Роспотребнадзор предупредил россиян об осложнениях после гриппа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Petrov; 5-tv.ru

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Петербуржцам напомнили об осложнениях гриппа и рассказали о том, как их избежать.

В управлении Роспотребнадзора предупредили: заболевание может привести к осложнениям, затрагивающим любые органы и системы организма. Главная причина смерти от гриппа – пневмония: даже при хорошем своевременном лечении летальность доходит до 40% . Ударить по дыхательной системе может также трахеит, бронхит и воспаления ЛОР-органов.

Зачастую страдают также сердечно-сосудистая, мочеполовая и нервная системы. Врачи предупреждают: когда в город приходит грипп, не следует без необходимости посещать общественные места, но если все-таки пришлось – надевать маску и соблюдать социальную дистанцию. Также важно не пренебрегать гигиеной рук, а при появлении подозрительных симптомов -- не заниматься самолечением, а остаться дома и вызвать врача.

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