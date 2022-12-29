Администраторы каналов экс-депутата Госдумы Пономарева* задержаны в ходе обысков

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 36

Все они проходят в рамках возбужденного уголовного дела о фейках про ВС РФ.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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В квартирах администраторов каналов «Утро февраля» в Telegram и YouTube бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* прошли обыски. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах. Все управленцы находятся в разных городах, следственные действия велись в семи регионах России.

Сообщается, что в ходе этих мероприятий правоохранительные органы задержали администраторов Telegram-каналов. В начале ноября они участвовали в так называемом «Съезде народных депутатов», прошедшем в Польше. Вместе с руководителями каналов поймали экс-кандидата в Госдуму Михаила Лобанова.

В рамках дела о фейках против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* проходят обыскиВ рамках дела о фейках против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* проходят обыски. Фото: 5-tv.ru

Все они проходят в рамках возбужденного уголовного дела на Илью Пономарева о фейках про российскую армию. Теперь задержанных собираются проверить на сотрудничество со Службой безопасности Украины.

Стоит отметить, что бывшему депутату заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в 2015 году по делу о пособничестве в растрате 750 тысяч долларов. Тогда Пономарев сбежал из России, однако продолжает «деструктивную деятельность против РФ в мессенджерах и соцсетях» за ее пределами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналист The Moscow Times задержан в Белгороде.

*– физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.

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