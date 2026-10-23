Белый дом: Россия и Украина договорились о прекращении огня в Алешках

Россия и Украина согласились временно прекратить боевые действия в Алешках Херсонской области, чтобы эвакуировать мирных жителей и доставить гуманитарную помощь. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Обе страны договорились временно прекратить все военные действия в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения по специально обозначенному безопасному коридору», — говорится в сообщении.

Локальное прекращение огня должно начаться 29 октября. В Белом доме отметили, что договоренность удалось достичь благодаря усилиям первой леди США Мелании Трамп.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщала, что обсуждает с командой супруги президента США помощь жителям Алешек.

По словам омбудсмена, в городе не хватает продуктов, воды и лекарств, а доставке помощи мешают беспилотники и мины на дорогах и тропинках.

Из-за опасности передвижения люди вынуждены переносить необходимые вещи вручную или перевозить их на велосипедах. Омбудсмен также сообщала, что ранее под удар попала автомобильная колонна волонтеров с надписью «Люди».

Лантратова подчеркивала, что прекращение атак и минирования маршрутов позволило бы безопаснее доставлять гуманитарную помощь и вывозить тех, кому требуется срочная эвакуация.

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