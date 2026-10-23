Верховный суд разрешил поставить на учет авто из базы Интерпола

Уникальный случай в российской судебной практике. Впервые закон встал на сторону владельца иномарки с сомнительным прошлым, купленной за границей. Теперь МВД обязано снять запрет на регистрацию авто из Канады. Ведь доказательств, что транспорт угнали, не нашли. При этом в базе Интерпола оказываются тысячи машин, ввезенных из-за рубежа. Станет ли этот вердикт прецедентом для других случаев — выяснила корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

На фото с судебной экспертизы — тот самый пикап, благодаря которому тысячи автовладельцев, возможно, смогут законно пользоваться своими машинами. Два года его хозяин не имел права даже садиться в этот автомобиль: иномарка, купленная по параллельному импорту в Канаде, оказалась в международном розыске. Выяснилось это при попытке поставить машину на учет.

«Была просто информационная справка, что машина была похищена. Обстоятельства похищения, действительно ли она была похищена, кто является потерпевшим — никто не обладает этой информацией», — сказал адвокат Артем Ганул.

Но если машина в базе Интерпола — зарегистрировать, а значит, и эксплуатировать ее нельзя. Ситуация российским юристам уже хорошо знакома.

«По данным Интерпола, с 2024 года в России выявлено почти 4800 автомобилей, объявленных в розыск в Канаде. Показательно, что это не особенность Канады: в розыск попадают машины из США и Объединенных Арабских Эмиратов», — сказала юрист Анна Билина.

Одна из возможных схем попадания таких автомобилей в нашу страну: машину берут в лизинг или кредит в одном государстве, угоняют в другое, перепродают, меняют документы и отправляют в Россию под видом чистого авто. А потом транспорт объявляют в розыск.

И узнать об этом владелец может не сразу. Темное прошлое иномарки Артема из Челябинска случайно открылось через два года. Когда мужчина попробовал сдать машину в трейд-ин.

«Я без задней мысли, как бы все думаю: хорошо, ну проверьте просто, как бы сколько вы его оцените, все, даю документы. Буквально через 15 минут они подходят, говорят: а ваш автомобиль находится в розыске», — сказал житель Челябинска Артем Бутко.

То есть продать машину уже невозможно. Более того, в любой момент ее могут изъять.

«Приезжаю в ГАИ ставить на учет, отдаю документы. Говорят: сейчас приедут следователи, или опера, кто-то там, машину сейчас осмотрят, изымут, и вам надо поехать в отдел, объясниться», — сказал Артем Дубровец.

А исключить автомобиль из базы данных может только Интерпол. Но в случае с американским пикапом в Петербурге сторона защиты попробовала оспорить сам факт угона автомобиля.

«Мы не оспаривали действия правопорядка, поскольку они руководствуются требованиями закона. Поскольку существуют сведения о розыске — они выполняли свои должностные обязанности. Мы лишь хотели доказать, что сами сведения недостоверны, и у нас это получилось», — сказал адвокат Артем Ганул.

Потому что эксперты не нашли ни одного доказательства, что иномарка действительно объект преступления. На сторону покупателя встали суды трех инстанций. А потом и Верховный — обязал Главное управление МВД снять запрет на регистрацию машины. Мол, сведения о ее хищении основаны на неподтвержденных данных и для нашей страны носят лишь предположительный характер.

Казалось бы, простой аргумент, но именно он теперь может стать решающим во многих подобных процессах.

«Ну, действительно это очень значимое событие. Тысячи людей, которые попали в эту непростую ситуацию, они смогут поставить машину на учет и ездить на ней по территории РФ», — сказал основатель компании по автоподбору Илья Ушаев.

Правда, для других стран автомобиль по-прежнему будет числиться в розыске. Более того, в любой момент может объявиться якобы жертва угона из-за рубежа. И борьбу за свой транспорт придется начинать с начала.

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