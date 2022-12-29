Крайние меры: Игорь Петренко погасил рекордный долг по алиментам

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Рита Миронова
Рита Миронова 397

Игорь Петренко выплатил Екатерине Климовой рекордный долг по алиментам

Крайние меры: Игорь Петренко погасил рекордный долг по алиментам

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актер перестал выплачивать алименты бывшей супруге. Когда долг вырос до шести миллионов рублей, она обратилась в суд.

Актер Игорь Петренко, ранее задолжавший бывшей супруге Екатерине Климовой огромную сумму невыплаченных алиментов, наконец погасил долг. Правда, дело удалось решить только через суд.

Пара развелась восемь лет назад после десяти лет брака. У них осталось двое общих детей — сыновья Матвей и Корней. Согласно соглашению об уплате алиментов, 45-летний Петренко должен выплачивать треть своего дохода. В какое-то время актер перестал соблюдать эти условия и не платил алименты вообще.

Журналисты StarHit.ru узнали, что осенью долг Петренко перед бывшей супругой составлял рекордные шесть миллионов 242 тысячи рублей. Судебные приставы хотели ограничить ему выезд из страны, но дело не стали рассматривать. Однако на Петренко это подействовало, и он погасил задолженность. На данный момент ему осталось выплатить Климовой всего 61 тысячу рублей.

К слову, один съемочный день Игоря Петренко стоит около 250 тысяч. Однако ему есть куда тратить эти деньги, ведь в браке с актрисой Кристиной Бродской у него родились три дочери, которых тоже надо обеспечивать.

Сыновья от бывшей жены учатся в престижной Ломоносовской школе, где стоимость обучения в год за одного ребенка — полтора миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на самом деле развелись Климова и Петренко.

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