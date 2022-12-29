«Дайте мне допеть свой век»: Киркоров признался, что ему сложно удивлять публику

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 515

Филипп Киркоров: в шоу бизнесе сложно удивлять публику из-за конкуренции с самим собой

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Знаменитый певец добился небывалых высот в карьере, однако прыгнуть выше головы для него становится сложно.

Один из самых громких артистов российского шоу бизнеса Филипп Киркоров признался, что ему стало сложно удивлять публику. Певец рассказал, что в любой сфере конкуренция заставляет «выживать». Своими мыслями исполнитель поделился с журналистами 5-tv.ru после премьерного показа зимнего ледового шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

«Удивлять сложно. В шоу-бизнесе сложно, и нам сложно. Непросто создавать шоу, будь то вокальное, театральное или на льду, потому что порой борешься и конкурируешь сам с собой», — объяснил король отечественной эстрады.

Киркоров отметил, что «в битве» выживают сильнейшие, они же и собирают полные залы. Музыкант считает главным в своей профессии труд, а уже потом «талант от бога» и все присущее.

«Я уж попою, дайте мне допеть свой век», — ответил певец на вопрос корреспондентов об умении кататься на коньках. По его словам, каждый должен заниматься своим делом.

Ранее 5-tv.ru писал, что с Филиппом Киркоровым случился конфуз прямо во время съемок новогоднего шоу. Артист с коллегами собрался за столом чтобы проводить 2022 год, и для большей метафоричности взял в руки символ грядущего года. Однако черный кролик «наделал шума».

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