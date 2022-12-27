Кролик справил нужду на Киркорова прямо во время новогодней передачи

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 123

Басков считает, что это «к деньгам», а пользователи сети сулят знаменитости не лучшее начало 2023 года.

Кролик справил нужду на Киркорова прямо во время новогодней передачи

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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С певцом Филипом Киркоровым случился конфуз прямо во время съемки новогоднего шоу. Неприятная история попала в объективы операторов. Видео неожиданной случайности опубликовал сайт 7Дней.ru.

Король российской эстрады собрался за праздничном столом с коллегами, чтобы проводить 2022 год. Для большей метафоричности он взял в руки символ грядущего года — черного кролика. Однако безобидный зверек «наделал шума».

Кролик решил выразить недовольство прямо в руках артиста. От громких звуков и яркого света он справил нужду на Киркорова, а певец с криками выронил пушистый комочек. Кто испугался сильней из них двоих — остается гадать.

Пользователи сети теперь шутят, что год у Киркорова явно не задастся, раз отношения с символом 2023 у него не сложились. Также звезде российской эстрады напомнили о том, что певец Николай Басков в прошлом году попал в подобную ситуацию.

Тогда исполнитель согласился подержать в руках тигренка на «Голубом огоньке». Полосатый не сумел сдержаться, и от страха обделался прямо на руках у «натурального блондина». Тогда Басков отнесся к ситуации с юмором, и сказал, что это хорошая примета.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров стал участником нового скандала. На него подали в суд за танец на перевернутом кресте.

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