Киркоров рулит: стилист назвала главные тренды этой зимы

То что вчера было пошлостью, сегодня — на пике моды. Она ломает самые закостенелые стереотипы.

Этой зимой в мире моды будут господствовать четыре тренда. Их, к примеру, с радостью подхватили многие артисты, кто любит яркое, блестящее, пестрое. О том, какие выбирать материалы и расцветки, рассказала персональный стилист Марина Герман.

Тема номер один этого сезона — мех. Причем и искусственный, и натуральный. Теперь дизайнеры нашли ему более широкое применение в индустрии — актуальны не только шубы и пальто с меховой отделкой, но и аксессуары. Креатив в подаче только приветствуется.

«Это могут быть шубы, полушубки, меховая обувь, сумки. Сейчас очень актуально добавлять мех в любые части вашего гардероба», — подчеркнула собеседница.

Еще один очень интересный тренд — леопардовый принт. По сути, состоялось его триумфальное возвращение из начала нулевых. Еще недавно такой выбор считался чуть ли не безвкусием и даже пошлостью, но мода умеет ломать даже самые закостенелые стереотипы.

«Я всегда говорю, что покупка трендового принта — это всегда безопасно, потому что принт, как и цвет, не может выйти из моды. Если вы купили леопардовый жакет, леопардовые ботильоны, на следующий год, когда будет в моде какой-то иной принт, например, зебра или цветочный, вы все равно сможете носить леопард. Это будет также красиво, просто не совсем на пике моды. Но эта вещь станет интересной деталью, вашей фишкой», — считает эксперт.

Также писк моды — перья. Они станут прекрасным дополнением трикотажного кардигана, джинсов, блузок и даже бельевых костюмов. Найдете сумочку с таким декором — тоже прекрасно, и не бойтесь быть непонятыми. Даже если интеллект зашкаливает, а работа обязывает, добавьте образу немного легкости. Красивая блузка с перьевой отделкой на отлично справится с задачей.

И четвертая тема — тренд на футуризм, и выражается он в серебристой одежде, обуви, аксессуарах. Прекрасно и ненавязчиво смотрятся серебристые пуховики и платья. Незаменимой вещью в гардеробе может быть такого же оттенка топ, который отлично будет смотреться, к примеру, с черными брюками и блузой — в таком виде можно и на корабль, и на бал.

«Трендов много, но я рекомендую вам всегда выбирать то, что вам нравится, что близко, и тогда вы в любом случае будете чувствовать себя комфортно», — заключила стилист.

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