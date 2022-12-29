Хоть глаза не открывай: ТОП-5 очень странных новогодних подарков

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 14

Эксперты рассказали о превращении кота в зайца на Новый год

Хоть глаза не открывай: ТОП-5 очень странных новогодних подарков

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Если вы готовы встретить праздник необычно, тогда следует непременно обратить внимание на перечень.

ТОП-5 самых странных новогодних подарков опубликовали обозреватели KP.RU. Презенты прекрасно подойдут, чтобы от души посмеяться, подняв настроение себе и друзьям.

Котокролик

Когда китайский гороскоп заимствовала Европа, название было переведено неправильно, после чего заяц превратился в кота. Итого, первый оригинальный подарок — это сидящий за столом мурчащий член семьи, на которого надеты плюшевые ушки.

Свитер с «реальными» оленями

Раньше этот подарок был интернет-мемом, со временем перешедшим в реальность. На кофтах-приколах действительно вышиты «олени», но только не животные, а люди, присутствующие в нашей повседневности. К примеру, изображена неправильная парковка, человек, перебегающий дорогу на красный свет, или надпись: «Взяли кредит на свадьбу».

Я ненавижу Санту

Если ты ненавидишь Санту настолько, что готов показать ему все самое сокровенное, то следующий подарок, несомненно, подойдет, как нельзя лучше. Рулон туалетной бумаги с изображением новогоднего волшебника и его верного помощника-оленя Рудольфа полностью пригоден для использования по назначению. Описание товара гласит, что бумага особенно волшебна в новогоднюю ночь. Из нее можно сделать гирлянду или бусы.

«Ужасная» елочка

Символ Нового года можно украсить по-особенному, без всякой мишуры, шариков и прочих банальностей. Например, на дереве могут быть маньяки с бензопилой, Фредди Крюгер или кукла со зловещей улыбкой, как в фильме «Невеста Чаки». Грабители явно не позарятся на подарки под елочкой, а просто убегут в панике, сверкая пятками.

Аптечка весельчака

Аптечка с лекарствами должна быть в любом доме, даже, если она с приколом. Продавцы предложили такие препараты как: «Пупырник форте», в виде пленки-«пупырки», спасающей от стресса, чай «Первоянварин» с экстрактом «Анти-Обожрина» и сладкое драже «Скорая помощь 1 января».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как встретить безалкогольный Новый год.

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