В результате боевых действий уничтожено свыше 80 украинских военных.

Российские военные вновь продемонстрировали свою доблесть и силу. Сегодня на донецком направлении ВС РФ продолжили наступательные действия и заняли новые выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, потери ВСУ на этом направлении составили свыше 80 украинских боевиков убитыми и ранеными, а также четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

«На южно-донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка Донецкой народной республики», — заявил Конашенков.

Как отметил генерал-лейтенант в результате боевых действий уничтожено до 30 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. Помимо этого в населенных пунктах Времевка ДНР и Левадное Запорожской области ликвидированы две украинские диверсионные группы.

Стоит отметить, накануне российские войска уничтожили системы М777 производства США и гаубицы FH-70 из Германии. Оружие находилось в Красногоровке ДНР, именно оттуда националисты обстреливали жилые кварталы столицы республики. Также ВС РФ ликвидировали украинские гаубицы Д-20 и Д-30 рядом с Георгиевкой и Марьинкой ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия разгромила ВСУ возле Красного Лимана, уничтожив 170 боевиков.