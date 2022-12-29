Российские бойцы заняли новые выгодные рубежи, освобождая Донбасс
МО РФ: российские войска заняли новые выгодные рубежи и позиции на донецком направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
В результате боевых действий уничтожено свыше 80 украинских военных.
Российские военные вновь продемонстрировали свою доблесть и силу. Сегодня на донецком направлении ВС РФ продолжили наступательные действия и заняли новые выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, потери ВСУ на этом направлении составили свыше 80 украинских боевиков убитыми и ранеными, а также четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
«На южно-донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка Донецкой народной республики», — заявил Конашенков.
Как отметил генерал-лейтенант в результате боевых действий уничтожено до 30 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. Помимо этого в населенных пунктах Времевка ДНР и Левадное Запорожской области ликвидированы две украинские диверсионные группы.
Стоит отметить, накануне российские войска уничтожили системы М777 производства США и гаубицы FH-70 из Германии. Оружие находилось в Красногоровке ДНР, именно оттуда националисты обстреливали жилые кварталы столицы республики. Также ВС РФ ликвидировали украинские гаубицы Д-20 и Д-30 рядом с Георгиевкой и Марьинкой ДНР.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия разгромила ВСУ возле Красного Лимана, уничтожив 170 боевиков.
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