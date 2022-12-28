Российская армия разгромила ВСУ возле Красного Лимана, уничтожив 170 боевиков

Украинские боевики раз за разом пытаются противостоять ВС РФ, однако терпят позорные неудачи.

На красно-лиманском направлении российские военные нанесли сокрушительное поражение четырем ротным тактическим группам 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его данным, бойцы использовали огонь артиллерии.

В том числе уничтожена 103-я бригада территориальной обороны в населенных пунктах Новолюбовка и Невское в Луганской народной республики (ЛНР), Терны Донецкой народной республики (ДНР) и Серебрянского лесничества. В целом уничтожено свыше 170 военнослужащих Украины, два бронетранспортера и четыре пикапа.

Стоит отметить, что еще два дня назад российские войска ликвидировали пять старших офицеров ВСУ на донецком направлении. В тот же день в России уничтожили пункт починки техники украинских националистов. На разрушенной базе в Краматорске ДНР остались американские реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS, две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30 и три единицы спецтехники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рядах ВСУ на линии соприкосновения обнаружены наемники из более чем 30 стран.