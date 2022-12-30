85-летняя Светлана Немоляева приготовит салаты для семьи в Новый год

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 14

Ближайшие родственники актрисы не собираются никуда уезжать и планируют провести праздник вместе с известной бабушкой.

85-летняя Светлана Немоляева приготовит салаты для семьи в Новый год

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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В уходящем году ведущая актриса театра имени Маяковского Светлана Немоляева отметила 85-летие. Как звезда планирует отпраздновать Новый год, и чего опасается ее молодая внучка, рассказывает dni.ru.

Легенда отечественного театра и кино вместе с внучкой Полиной Лазаревой посетила предновогодний театральный вечер. Наследница артистки рассказала, что 2023 год вся семья встретит на даче в Подмосковье.

«У нас никто не разъезжается по разным городам и странам. Будем все вместе готовить праздничный стол. Даже бабушка принимает участие. Ее фирменные блюда — салат „Оливье“ с тертым яблочком и сырный салат», — пояснила 32-летняя Полина Лазарева.

Также представительница актерской династии Лазаревых-Немоляевых рассказала о трудностях при выборе подарков для звездной бабушки и для всех других членов семьи. Из-за того, что у всех уже все есть, подобрать достойный презент становится проблематично.

Однако больше всего Полину Лазареву пугают новогодние телешоу. По словам молодой артистки, ей проще вовсе не смотреть телевизор.

«Он обычно фоном работает, но качество новогодних программ там год от года все хуже и хуже. Если показывают старые фильмы, то я смотрю их с удовольствием и бесконечно. А вакханалия в новогодних телеконцертах с музыкальными номерами у меня ничего, кроме агрессии, не вызывает», — пояснила внучка Немоляевой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева нуждалась в медицинской помощи. У актрисы выявили проблемы с сердцем и сосудами.

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