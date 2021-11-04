Немоляеву из «Служебного романа» сдали в пансионат из-за проблем с сердцем

Звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева нуждается в помощи. У актрисы выявили серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Работать, как в молодости, она уже не может: велик риск слечь на больничную койку, передает KP.RU.

В апреле народной артистке РСФСР исполнилось 84 года. Ее трудоспособности, оптимизму и жизненной хватке коллеги могут только позавидовать: она и в театрах играет, и в кино снимается. Одной из последних работ Немоляевой была короткометражка режиссера Александра Котта «Гоголь-моголь». Вскоре после съемок дива почувствовала себя плохо.

«В настоящий момент я в санатории под Москвой. И отсюда в город езжу играть спектакли. У меня были некоторые проблемы по сердечно-сосудистой линии. Теперь вот прохожу реабилитацию», — поделилась Светлана Владимировна.

Между тем, она добавила, что старается тщательно беречь себя от прочих недугов. Вот, к примеру, недавно сделала прививку от коронавируса — не хочется болеть. Ее примеру последовали и родные.

«Коронавируса у меня не было, не переживайте», — успокоила фанатов Немоляева.

Светлана Немоляева больше 60 лет трудится в Московском театре имени Маяковского, параллельно снимаясь в полнометражных картинах. Уходить из профессии дива не хочет. Говорит, будет стараться для зрителей, пока есть силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Немоляева тяжело переживала кончину партнера по фильму «Служебный роман» Андрея Мягкова.