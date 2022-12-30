Тонкости приготовления: как испечь самое вкусное имбирное печенье

Чтобы новогоднее угощение с пряными нотками получилось по-настоящему вкусным, следует придерживаться нескольких простых правил.

Имбирное печенье продолжает набирать популярность среди хозяек. Однако при его выпечке нужно учитывать некоторые нюансы, которые помогут сделать печенье ароматным, хрустящим и вкусным. О секретах его приготовления пишет Сибкрай.ru.

Какие ингредиенты лучше использовать?

Натуральное сливочное масло Смесь ржаной и пшеничной муки Ароматный темный мед — вересковый, гречишный или луговой Сухой молотый имбирь Какао-порошок без сахара Цукаты, орехи, сухофрукты, тертую цедру лимона и апельсина

Еще в праздничное лакомство можно добавить дополнительные специи: гвоздику, корицу, мускатный орех, тмин, анис, душистый перец, бадьян, ваниль.

Секреты приготовления

Все ингредиенты для имбирного печенья необходимо подготовить заранее и смешивать очень быстро, соединяя несколькими движениями в один комок. Перед выпечкой массу следует охладить. При этом тесто, обернутое полиэтиленовой пленкой, может храниться в холодильнике до семи суток, а в морозилке — до трех месяцев. Толщина раскатанного теста должна составлять от четырех до восьми миллиметров. При более тонкой раскатке печенье может стать слишком сухим Раскатывать имбирное тесто рекомендуется от середины к краям: скалка должна двигаться вначале от себя, потом к себе. При этом пласт следует периодически переворачивать Лучшая температура для выпечки имбирного печенья — 180-200 градусов Показатель готовность печенья — хруст. Если тесто мягкое, то противень с выпечкой нужно снова отправить в духовку Глазурь следует наносить только на остывшее печенье. В ином случае, она растает и растечется.

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