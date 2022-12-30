Тонкости приготовления: как испечь самое вкусное имбирное печенье

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 28

Названы секреты приготовления рождественских имбирных пряников

Тонкости приготовления: как испечь самое вкусное имбирное печенье

Фото: www.globallookpress.com / Artur Cupak

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Чтобы новогоднее угощение с пряными нотками получилось по-настоящему вкусным, следует придерживаться нескольких простых правил.

Имбирное печенье продолжает набирать популярность среди хозяек. Однако при его выпечке нужно учитывать некоторые нюансы, которые помогут сделать печенье ароматным, хрустящим и вкусным. О секретах его приготовления пишет Сибкрай.ru.

Какие ингредиенты лучше использовать?

  1. Натуральное сливочное масло
  2. Смесь ржаной и пшеничной муки
  3. Ароматный темный мед — вересковый, гречишный или луговой
  4. Сухой молотый имбирь
  5. Какао-порошок без сахара
  6. Цукаты, орехи, сухофрукты, тертую цедру лимона и апельсина

Еще в праздничное лакомство можно добавить дополнительные специи: гвоздику, корицу, мускатный орех, тмин, анис, душистый перец, бадьян, ваниль.

Секреты приготовления

  1. Все ингредиенты для имбирного печенья необходимо подготовить заранее и смешивать очень быстро, соединяя несколькими движениями в один комок. Перед выпечкой массу следует охладить. При этом тесто, обернутое полиэтиленовой пленкой, может храниться в холодильнике до семи суток, а в морозилке — до трех месяцев.
  2. Толщина раскатанного теста должна составлять от четырех до восьми миллиметров. При более тонкой раскатке печенье может стать слишком сухим
  3. Раскатывать имбирное тесто рекомендуется от середины к краям: скалка должна двигаться вначале от себя, потом к себе. При этом пласт следует периодически переворачивать
  4. Лучшая температура для выпечки имбирного печенья — 180-200 градусов
  5. Показатель готовность печенья — хруст. Если тесто мягкое, то противень с выпечкой нужно снова отправить в духовку
  6. Глазурь следует наносить только на остывшее печенье. В ином случае, она растает и растечется.

Ранее 5-tv.ru делился необычными вариантами приготовления главного новогоднего салата «Оливье».

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Тонкости приготовления: как испечь самое вкусное имбирное печенье

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