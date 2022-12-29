«Антироссийская истерия»: Захарова обвинила Норвегию в дискриминации к ученым РФ

По словам представителя МИД РФ, российские исследователи на архипелаге Шпицберген работают в ужесточенных условиях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет ужесточения условий работы российских ученых на Шпицбергене. В своем комментарии Захарова подчеркнула, что это «дискриминационный подход» со стороны Норвегии.

Как сообщила Захарова, российским исследователям просто закрывают доступ к территориям, из-за чего работа существенно затруднена.

«Считаем введенные в этом году ограничения исключительно политически мотивированными», — заявила Мария Захарова.

Она отметила, что Норвегия просто поддалась антироссийской истерии. Об этом свидетельствуют регулярные заявления норвежских официальных лиц и военных экспертов, которые идут против своих международно-правовых обязательств.

Согласно Договору о Шпицбергене 1920 года, Россия, как и все государства-участники, имеет свободный доступ на архипелаг для любой цели и задачи.

«Продолжим отстаивать законные интересы российского присутствия на архипелаге Шпицберген, добиваться соблюдения прав отечественных организаций», — написано в заявлении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова жестко прошлась по премьеру Эстонии.