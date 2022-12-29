«Антироссийская истерия»: Захарова обвинила Норвегию в дискриминации к ученым РФ

|
Рита Миронова
Рита Миронова 35

В МИД РФ назвали дискриминацией отношение Норвегии к российским ученым на Шпицбергене

«Антироссийская истерия»: Захарова обвинила Норвегию в дискриминации к ученым РФ

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам представителя МИД РФ, российские исследователи на архипелаге Шпицберген работают в ужесточенных условиях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет ужесточения условий работы российских ученых на Шпицбергене. В своем комментарии Захарова подчеркнула, что это «дискриминационный подход» со стороны Норвегии.

Как сообщила Захарова, российским исследователям просто закрывают доступ к территориям, из-за чего работа существенно затруднена.

«Считаем введенные в этом году ограничения исключительно политически мотивированными», — заявила Мария Захарова.

Она отметила, что Норвегия просто поддалась антироссийской истерии. Об этом свидетельствуют регулярные заявления норвежских официальных лиц и военных экспертов, которые идут против своих международно-правовых обязательств.

Согласно Договору о Шпицбергене 1920 года, Россия, как и все государства-участники, имеет свободный доступ на архипелаг для любой цели и задачи.

«Продолжим отстаивать законные интересы российского присутствия на архипелаге Шпицберген, добиваться соблюдения прав отечественных организаций», — написано в заявлении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова жестко прошлась по премьеру Эстонии.

-2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
71.33
1.40 75.66
1.48
Ждет беда: кому категорически нельзя надевать амулет или наносить тату с ...

Последние новости

18:26
Человек-эпоха: каким Эдуард Артемьев остался в памяти Дюжева
18:16
Путин подписал закон о пожизненном заключении виновных в содействии диверсиям
18:12
Обострились проблемы: как чувствовал себя Эдуард Артемьев в последние дни жизни
18:01
«Антироссийская истерия»: Захарова обвинила Норвегию в дискриминации к ученым РФ
17:54
Не успел: Панайотов всю жизнь мечтал познакомиться с Эдуардом Артемьевым
17:37
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Сейчас читают

Надя Ручка — о возвращении в «Блестящие», семье, воспитании сына и женской философии
«Страшное дело»: как живет 85-летняя Светлана Немоляева
Как помочь домашнему питомцу пережить праздники
Операторы связи предупредили абонентов о предстоящем подорожании

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023