«Адольф Вами гордился бы»: Захарова жестко прошлась по премьеру Эстонии

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 98

Мария Захарова сравнила с политикой Гитлера заявления премьера Эстонии об украинских беженцах

«Адольф Вами гордился бы»: Захарова жестко прошлась по премьеру Эстонии

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

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В то время как Европа строит из себя благодетель, ее обратная сторона кишит предательством.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко раскритиковала премьер-министра Эстонии Каю Каллас из-за высказывания об украинских беженцах. Ранее политик отметила, что не хочет, чтобы в стране появлялась новая община «которая не говорит по-эстонски». По мнению российского дипломата, такие слова пришлись бы по душе Адольфу Гитлеру.

«Кайла, Адольф Вами гордился бы. Без Вас было бы намного сложнее доказать расчеловечивание „коллективного Запада.“ Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

К слову, европейские страны не только «помогают» киевскому режиму военными поставками, обрекая Незалежную на разрушение, но и принимают у себя украинских беженцев. Например, по заявлению властей Нидерланды, в их стране украинцы буду ощущать себя как в раю — не придется проходить процедуру прошения о предоставлении убежища и разрешается работать по прибытии.

Правда, все это оказывается лишь красивыми сказками. Ранее 5-tv.ru сообщал, что гаагский суд признал незаконными условия для беженцев с Украины.

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