«Труженик, пахарь»: Юрий Лоза объяснил гениальность Артемьева

Легендарного композитора не стало 29 декабря. Он умер в возрасте 85 лет.

Сообщения о кончине прославленного отечественного музыканта Эдуарда Артемьева шокировало его коллег. Композитор и певец Юрий Лоза рассказал, что не был знаком с Артемьевым лично, но его восхищала его музыка и отношение к работе.

«Киномузыка у него была гениальная. Он же труженик, пахарь. Он давно мог остановиться, но продолжал писать. И писал здорово», — подчеркнул Лоза в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Смерть композитора стала настоящим шоком для друзей и знакомых, а также поклонников композитора.

Последние дни жизни Эдуард Артемьев провел в реанимации. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие проблемы со здоровьем выявили у 85-летнего музыканта.