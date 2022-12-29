Обострились проблемы: как чувствовал себя Эдуард Артемьев в последние дни жизни

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 117

Как чувствовал себя Эдуард Артемьев в последние дни жизни

Обострились проблемы: как чувствовал себя Эдуард Артемьев в последние дни жизни

Фото: © РИА Новости / Варвара Гертье

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Легендарный композитор лег в больницу, чтобы пройти плановое обследование, но его состояние ухудшилось. В итоге музыканта перевели в реанимацию.

Эдуард Артемьев скончался в 85-летнем возрасте. Информация о его смерти появилась вечером 29 декабря. Ее подтвердил сын композитора Артемий.

Еще в начале декабря заслуженный артист РФ проходил плановое обследование из-за обострившихся проблем со здоровьем. По словам сына, у Эдуарда Артемьева диагностировали двустороннюю пневмонию.

За день до смерти стало известно, что из-за ухудшений Эдуард Артемьев попал в реанимацию. По оценкам врачей, он находился в состоянии средней тяжести. Планировалось, что музыкант проведет в реанимации десять дней, а после будет переведен в другое отделение. Но, к сожалению, победить недуги композитору не удалось.

Ранее сын Артемьева отмечал, что параллельно с пневмонией у отца развивалась сердечная недостаточность. При этом композитор должен был лечь в больницу еще в конце ноября, но сроки пришлось сместить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свои соболезнования в связи со смертью Артемьева выразил его близкий друг, режиссер Сергей Никоненко.

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