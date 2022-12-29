Второго такого нет: Герасимов назвал Артемьева уникальным композитором

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 65

Народный артист РФ Евгений Герасимов поделился переживаниями из-за смерти Артемьева

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Актёр театра и кино был лично знаком с легендарным композитором

Великий музыкант Эдуард Артемьев скончался 29 декабря в 85-летнем возрасте. Новость о его смерти болезненно воспринял народный артист РФ, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.

«Второго такого композитора нет. Он уникальный человек. Понятно, что и государство, и элита, и просто люди восхищались и уважали его», — подчеркнул актер.

Евгений Герасимов напомнил, что Эдуард Артемьев был обладателем самых высоких наград. Его авторству принадлежит музыка к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и других режиссеров. К тому же композитор отличался своей искренностью и добротой.

«Все это выражалось в его музыке. Он блестящий профессионал и на самом деле великий композитор», — подчеркнул Герасимов.

При этом артист рассказал, что был лично знаком с Артемьевым. До этого композитор принял предложение написать музыку к фильму, сценарий для которого подготовил ныне покойный Виктор Мережко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировал на сообщение о смерти композитора его друг Сергей Никоненко.

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