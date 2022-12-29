Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Знаменитость не смог подобрать слов, чтобы выразить соболезнования.

Режиссер Сергей Никоненко шокирован гибелью своего близкого друга композитора Эдуарда Артемьева. Новость о его смерти появилась 29 декабря, однако Никоненко узнал об утрате в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Ошарашенный Никоненко не смог подобрать слов, чтобы выразить слов соболезнования.

«Как обухом по голове… подождите, дайте прийти в себя. Так не бывает…» — ответил друг покойного.

Великий музыкант скончался в возрасте 85 лет. Совсем недавно он отпраздновал свой юбилей в Кремле, где прозвучали его бессмертные хиты. Однако вскоре артист лег в больницу, где у Артемьева диагностировали двустороннюю пневмонию и сердечную недостаточность. Причина смерти не уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, каким было состояние композитора Эдуарда Артемьева перед смертью.