ФСБ задержала украинского мигранта на Северном Кавказе, планировавшего теракт
Украинские спецслужбы не гнушаются никаких методов, как и военные Незалежной.
Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ
Украинский мигрант задержан сотрудниками ФСБ на Северном Кавказе за подготовку теракта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Злоумышленник рассказал о мотивах задуманного деяния.
«Работая на украинские спецслужбы, был против специальной военной операции (СВО). Хотел провести теракт на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО)», — сказал задержанный.
Накануне российские силовики задержали украинского диверсанта под Херсоном за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). По данным ФСБ, мужчина передавал информацию о местах дислокации, численности, маршрутах перемещения подразделений армии РФ, используя мессенджер.
Также были задержаны россияне в трех регионах страны, которых подозревают в подготовке терактов, диверсий, сборе и передаче Украине секретных сведений.
Россия продолжает СВО в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов. Противник прибегает к помощи иностранных наемников, не гнушаясь никаких методов ведения боевых действий. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кого задержала ФСБ по подозрению в госизмене.
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