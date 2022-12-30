«До окончания зимы»: военный эксперт дал прогноз о ходе спецоперации на 2023 год

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 40

Военный эксперт Кнутов: до окончания зимы ДНР будет освобождена

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Главной задачей России в 2023 году останется освобождение ДНР.

Россия стоит на пороге нового 2023 года, в котором специальная военная операция по защите Донбасса будет продолжаться. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru поделился своими прогнозами развития событий в зоне СВО.

Специалист отметил, что итоги уходящего года достаточно неплохи для российской армии. По его словам, в ее ряды призвано 300 тысяч мобилизованных. Подготовка началась не только в центрах обучения, но и непосредственно на территориях проведения спецоперации.

«Они находятся во втором эшелоне и проходят дополнительную подготовку под руководством людей, непосредственно участвовавших в проведении спецоперации. То есть, у нас появляется ресурс для выдавливания противника», — рассказал Кнутов.

Военный эксперт не говорит о мощных наступлениях, как в годы Великой отечественной войны. По его словам основная и первоочередная задача России сейчас — это освобождение Донецкой народной республики.

«И я думаю, что до окончания зимы, в основном, она будет решена. Останется только Славянско-Краматорская группировка», - объяснил он.

Юрий Кнутов отмечает, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от поведения Киева и западных поставок оружия. Он добавил, что украинские власти прогнозируют спад количества объемов помощи, которая оказывается Незалежной извне, и это может серьезно отразиться на боевых возможностях украинской армии.

«И по нашим прогнозам, и по прогнозам украинских экспертов наступающий год - это год переломный», — утверждает специалист.

По словам Кнутова, Украина видит в 2023 году свою победу на мелитопольском направлении и выход к Крыму, но у России на этот счет свои планы.

«Мы видим что это освобождение Донецкой народной республики, это дальнейшее продвижение наших войск, освобождение Запорожья, Херсонской области, которые являются территориями России после проведенных референдумов. В дальнейшем возможно освобождение Новороссии, но это следующий этап СВО», — заключил разговор военный эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский разворовывает помощь США.

Тема:
Спецоперация
30 дек
На Украине озвучили число пропавших без вести
30 дек
«Ничего не получилось»: США подтолкнули Украину к поражению
30 дек
СК: в освобожденном Мариуполе нашли более более трех тысяч убитых мирных жителей
30 дек
Истребители РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8 над ДНР
30 дек
Украина близка к краху: военный эксперт подвел итоги года в зоне СВО
30 дек
ВС РФ точным ударом отрезали натовское оружие от позиций ВСУ
30 дек
«Нацистов ждет свой Сталинград»: громкие заявления не спасут ВСУ
30 дек
Киев не справляется: под Артемовск и Соледар отправляют отряды наемников
30 дек
ФСБ задержала украинского мигранта на Северном Кавказе, планировавшего теракт
30 дек
Бывший польский президент предупредил об угрозе третьей мировой
+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
71.98
0.65 76.08
0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 декабря

Последние новости

18:42
Эдгард Запашный рассказал о новогодней семейной традиции
18:30
«До окончания зимы»: военный эксперт дал прогноз о ходе спецоперации на 2023 год
18:20
Надя Ручка: Человека надо пожалеть, а ты — давай, не жалуйся!
18:10
«Вы не поверите!» — таро-прогноз на неделю с 2 по 8 января
17:53
На Украине озвучили число пропавших без вести
17:44
Внешность не главное: как выбрать вкусные мандарины

Сейчас читают

Какие виды налогового вычета можно получить в 2023 году и как их оформить
Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: самые громкие похороны 2022-го
В Китае обозначили главное преимущество Армии России перед ВСУ
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023