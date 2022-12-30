Бывший премьер Украины Азаров заявил о разворовывании Зеленским помощи США

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 63

Экс-премьер Украины Азаров: США знают о разворовывании их помощи Зеленским

Бывший премьер Украины Азаров заявил о разворовывании Зеленским помощи США

Фото: IMAGOPRESIDENT OF UKRAINE OFFICE apaimages / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

По словам политика, Вашингтон осведомлен о махинациях киевской верхушки, но закрывает на них глаза, так как преследует свои цели.

Президент Украины Владимир Зеленский разворовывает финансовую помощь США. Штаты в свою очередь понимают, что далеко не все их деньги идут на поддержку армии и противостояние России. Но пока лидер Незалежной выполняет поставленные Вашингтоном задачи, на присвоение средств не обращают внимание. Такое мнение в интервью Youtube-каналу «Мрия» высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Это элементарно разворовывается, никто этого не скрывает, все об этом знают. Знают и американцы, но пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят — гробить страну, причинять ущерб России — они будут закрывать глаза на это», — заявил он.

По оценкам Азарова, речь может идти о хищении украинским лидером 20 миллиардов долларов. И даже если планы палаты представителей в Конгрессе не поменяются, и они будут довольны исполнителем, инициатива провести проверку может закончиться плачевно. Зеленскому, уверен, экс-премьер, никто не позавидует, если Вашингтон вдруг устроит аудит потраченных денег.

Президент США Джо Байден выделил Украине 45 миллиардов долларов и еще 800 миллионов — в отдельном оборонном бюджете. Такая мощная финансовая поддержка привела к раздору в Конгрессе. До недавнего визита Зеленского в Вашингтон предполагалось, что траты на Киев сократятся, и эту идею транслировали республиканцы, но теперь их лидер Митч Макконнелл согласился с демократами, требующими увеличить соответствующие бюджеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пока в Конгрессе США ведутся жаркие споры о помощи Украине, офис Зеленского открыто заявляет — Вашингтон согласен с Киевом в вопросе компромиссов с Россией. И признает эти компромиссы недопустимыми.

Тема:
Спецоперация
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