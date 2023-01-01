«Только могила исправит»: психолог раскрыла правду о свадьбе Волочковой и роли дочери балерины

Знаменитость уже выбрала образ для предстоящей январской церемонии, однако наследницу познакомить с новым избранником так и не решилась.

Артистка балета Анастасия Волочкова не спешит знакомить родную дочь Ариадну с будущим супругом. Выйти замуж звезда российского шоу бизнеса собирается уже в январе, однако своего возлюбленного танцовщица 17-летнему ребенку так и не представила. Психолог Татьяна Маремпольская рассказала 5-tv.ru, как резкие перемены в жизни родителей могут отразиться на детской психике.

С самого начала эксперт отметила, что бывшая прима Большого театра не живет с дочкой, и у них давно произошел ментальный разрыв. По словам психолога, то, что девочку забрал к себе отец — даже к лучшему.

«Слава Богу, хватило этому мужчине ума забрать ребенка. А мать, она какая есть, ее только могила исправит», — заявила Маремпольская.

Эксперт объяснила, что структура адекватных отношений с детьми подразумевает договоренности. Близкие люди советуются, рассказывают друг другу сокровенное. Родители посвящают ребенка в подробности личной жизни, если между ними налажен контакт. По словам психолога, в отношениях Волочковой с дочкой наблюдается обратная история, поэтому ребенок узнает о новом избраннике знаменитой мамы уже «по факту».

«С психологической точки зрения, что хоть как-то мать устраивает свою жизнь и выходит замуж официально — это очень положительно влияет на психику ребенка. Это социально значимо приемлемо, ей будет не так стыдно за развратные действия матери», — подчеркнула психолог.

Анастасия Волочкова в недавнем интервью призналась, что у нее с Ариадной отношения не всегда складывались гладко. По словам балерины, они могли не общаться месяцами. Однако сейчас звезда сцены гордится своим ребенком и считает своей главной ролью материнство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Волочкова не рассказывала дочке о своем новом мужчине.