«Только могила исправит»: психолог раскрыла правду о свадьбе Волочковой и роли дочери балерины

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 127

Психолог Маремпольская: брак Волочковой хорошо отразится на ее дочке Ариадне

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; Личный архив Т. Маремпольской; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость уже выбрала образ для предстоящей январской церемонии, однако наследницу познакомить с новым избранником так и не решилась.

Артистка балета Анастасия Волочкова не спешит знакомить родную дочь Ариадну с будущим супругом. Выйти замуж звезда российского шоу бизнеса собирается уже в январе, однако своего возлюбленного танцовщица 17-летнему ребенку так и не представила. Психолог Татьяна Маремпольская рассказала 5-tv.ru, как резкие перемены в жизни родителей могут отразиться на детской психике.

С самого начала эксперт отметила, что бывшая прима Большого театра не живет с дочкой, и у них давно произошел ментальный разрыв. По словам психолога, то, что девочку забрал к себе отец — даже к лучшему.

«Слава Богу, хватило этому мужчине ума забрать ребенка. А мать, она какая есть, ее только могила исправит», — заявила Маремпольская.

Эксперт объяснила, что структура адекватных отношений с детьми подразумевает договоренности. Близкие люди советуются, рассказывают друг другу сокровенное. Родители посвящают ребенка в подробности личной жизни, если между ними налажен контакт. По словам психолога, в отношениях Волочковой с дочкой наблюдается обратная история, поэтому ребенок узнает о новом избраннике знаменитой мамы уже «по факту».

«С психологической точки зрения, что хоть как-то мать устраивает свою жизнь и выходит замуж официально — это очень положительно влияет на психику ребенка. Это социально значимо приемлемо, ей будет не так стыдно за развратные действия матери», — подчеркнула психолог.

Анастасия Волочкова в недавнем интервью призналась, что у нее с Ариадной отношения не всегда складывались гладко. По словам балерины, они могли не общаться месяцами. Однако сейчас звезда сцены гордится своим ребенком и считает своей главной ролью материнство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Волочкова не рассказывала дочке о своем новом мужчине.

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Стрельцам — спортзал, Близнецам — диета: гороскоп здоровья на январь 2023...

Последние новости

10:31
Ресторан загорелся в центре Москвы
10:15
«Только могила исправит»: психолог раскрыла правду о свадьбе Волочковой и роли дочери балерины
10:01
Американцы высмеяли Байдена за его планы на 2023 год: «Я готов!»
9:44
Глава КНДР Ким Чен Ын обвинил США в тайном создании аналога НАТО
9:30
Красивые, но токсичные: каким знакам зодиака не стоит быть вместе
9:15
Проверено пиратами: целительница назвала секрет быстрого выхода из похмелья

Сейчас читают

Новогоднее обращение Президента России Владимира Путина
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева
Градус смерти: чем категорически нельзя похмеляться
Шокирующие предсказания Нострадамуса: что ждет мир в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023