Анастасия Волочкова не решилась познакомить дочь с женихом

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что до сих пор не решилась познакомить свою дочь Ариадну с новым избранником. До свадьбы знаменитости остается около месяца — сначала она планирует с размахом отметить свой день рождения, а потом отгулять свадьбу. Но несмотря на это, экс-солистку Большого театра что-то сдерживает представить жениха девочке.

«Не знакомила, но я с Ариадной разговаривала вчера и сказала ей, что в моей жизни появилась вот такая новая история. Просто Дед Мороз очень неожиданно ворвался в мою жизнь», — призналась Анастасия в беседе со StarHit.ru.

Она напомнила, что сначала ее возлюбленный Дмитрий пришел на ее спектакль, но без цветов, и это обидело ее. Но избранник быстро реабилитировался и отправил на следующей день артистке 1001 розу. А потом уже явился к ней в костюме новогоднего волшебника и принес ей в подарок холодные десерты. Их производством, кстати, и занимается мужчина.

Теперь влюбленные проводят вместе много времени, именно Дмитрий, уверяет Анастасия, тот человек, которого она ждала все годы, загадывала желание, и под Новый год чудо случилось. Артистка считает эти обстоятельства символичными, потому и вместо свадебного платья планирует надеть костюм Снегурочки.

А накануне счастливого события пара проведет первый совместный отдых, и по традиции это будут Мальдивы, с которыми балерину связывают только теплые и интересные воспоминания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анастасия Волочкова месяцами не общалась с дочерью Ариадной.