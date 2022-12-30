Конь в пальто: модный эксперт назвала главные антитренды мужского гардероба

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 54

Эксперт моды Гераскина перечислила основные ошибки мужчин при выборе одежды и аксессуаров

Конь в пальто: модный эксперт назвала главные антитренды мужского гардероба

Фото: www.globallookpress.com / Oleg Gekman

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Чаще всего внешний вид многих мужчин страдает из-за неправильно подобранных сумок, обуви и джинсов.

Современные стилисты призывают к экспериментам. Однако во всем нужно знать меру. На какие нюансы следует обратить внимание, чтобы выглядеть стильно, пишет Газета.ру.

По мнению модного эксперта Полины Гераскиной, чаще всего мужчины ошибаются в выборе сумок. В частности, они носят спортивные рюкзаки со строгими костюмами и пальто, но такая комбинация не играет им на руку.

«Данную ошибку мужчины допускают часто, и это объяснимо: по степени практичности с рюкзаками конкурировать действительно трудно. Альтернативных вариантов масса: от лаконичных кожаных сумок для ноутбуков до вместительных тоутов с длинным плечевым ремнем в комплекте», — пояснила эксперт.

Еще одна ошибка — сочетание синих джинсов с классическими брогами или лакированными оксфордами. Вместо таких туфель лучше обуть замшевые лоферы или ботинки-челси.

Также мужчинам следует обратить внимание на сами джинсы. Слишком зауженные модели с низкой посадкой лучше вовсе исключить из гардероба. Эксперт моды рекомендует отдать предпочтение обычным джинсам прямого кроя, которые не искажают фигуру и считаются универсальными.

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Конь в пальто: модный эксперт назвала главные антитренды мужского гардероба

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