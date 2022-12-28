Черное или яркое: в чем встречать Новый год каждому знаку зодиака

Будущий 2023 год станет годом Черного Водяного Кролика. Однако это не значит, что всем нужно облачаться в темные цвета.

Выбирать наряд для новогодней ночи следует с учетом своего знака зодиака. На каких цветах сделать акцент Овнам, Тельцам, Скорпионам и представителям других знаков в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала блогер, астролог и нумеролог Екатерина Харлапенко.

Овны и Стрельцы в 2023 году могут наладить личную жизнь. Чтобы увеличить шансы на успех, Екатерина Харлапенко рекомендует им отказаться от черного и фиолетового цветов в пользу яркой одежды.

Тельцам и Девам, как представителям земной стихии, следует отдать предпочтение зеленым и изумрудным оттенкам, чтобы вернуть себе силы после изнуряющего 2022 года.

Ракам и Весам рекомендуется окружить себя голубым и серебряным цветом. За это Кролик одарит их счастьем, удачей и душевным спокойствием.

Львам и Близнецам астролог Екатерина Харлапенко советует добавить в свой лук желтые и золотые оттенки для привлечения богатства.

Скорпион — единственный знак зодиака, которому лучше всего выбрать для новогодней ночи черную одежду, чтобы восстановить свой ресурс.

Водолеям, по мнению эксперта, следует отдать предпочтение лавандовым оттенкам. Это поможет им получить покровительство Кролика в своих будущих начинаниях.

Козерогам Екатерина Харлапенко советует сделать акцент на благородных коричневых оттенках, а Рыбам — выбрать серые цвета, чтобы получить заряд бодрости и радости на целый год.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каким знакам зодиака следует провести новогоднюю ночь на шумной вечеринке, а каким — в окружении семьи.