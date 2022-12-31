Федерация бокса РФ проводит в Подмосковье благотворительную елку

В подмосковный Серпухов целые семьи приехали сегодня на «Рождественскую сказку». И это праздник, после которого многие захотят заниматься спортом, а если точнее — боксом. Потому что настоящими героями для них вдруг становятся не сказочные герои, а действующие российские чемпионы. На благотворительной елке они дают мастер-классы. Самое интересное увидел Максим Прихода.

Такие юные, и такие целеустремленные. Они точно и слаженно повторяют одно движение за другим. Максим давно твердой походкой идет путем бойца. Хотя ему всего восемь лет.

«У меня под 40 медалей, 4 кубка и 2 перстня. Я занимаюсь панкратионом, хочу в следующем году пойти на бокс», — сказал восьмилетний Максим Викторович.

На этой елке, конечно, тоже водят хороводы, но чаще — отрабатывают удары. Под строгим надзором чемпионов.

«Все тренируются, чтобы получить удовольствие, согреться, получить массу положительных эмоций. Если кого-то зацепит, дети дойдут с родителями вместе в зал и начнут тренироваться. Наша задача — популяризировать спорт, в частности, бокс», — рассказала серебряный призер олимпийских игр, двухкратная чемпионка мира по боксу Софья Очигава.

Все это называется «Рождественская сказка от Федерации бокса России». Большой новогодний фестиваль, который проходит в подмосковном Серпухове на острове Русский.

«Наша задача — чтобы дети были счастливы. Ну и, конечно, популяризация бокса, потому что это боксерская елка. Чтобы дети знали, что боксером можно быть не только на ринге, но и по жизни. Что бокс — это добро, оно побеждает зло», — сказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

10 дней, начиная с сегодняшнего, на главной сцене проводят мастер-классы звезды ринга.

«Мы тоже когда-то были детьми, и тоже нам было приятно, когда смотрели на наших чемпионов мира, олимпийских чемпионов», — считает серебряный и бронзовый призер олимпийских игр, двухкратный чемпион мира по боксу Раимкуль Малахбеков.

«Показывать личный пример, свой личный пример для детей показывать, для подрастающего поколения», — добавил чемпион РФ и Европы по боксу Александр Беспутин.

И там же, на главной сцене, сумасшедший калейдоскоп артистов: от Ольги Бузовой и Вани Дмитриенко — до отца Фотия и хора Сретенского монастыря. Впрочем, здесь ни на минуту не становится тихо. А еще здесь напоят чаем, накормят шашлыком, пловом и блинами. А детей ждут конкурсы: от вышивки и расписывания пряников до рыцарских турниров!

Каждая из этих праздничных активностей — этап одного большого квеста. Тем, кто уверенно пройдет все испытания, добрые кролики под контролем Деда Мороза вручат подарки! Разумеется, в боксерском стиле», — сообщил корреспондент Максим Прихода.

Елка от Федерации бокса — это благотворительное мероприятие, поэтому и угощения, и подарки — абсолютно бесплатные. Так, под эгидой Федерации бокса, в эти дни проходит благотворительная акция в Северной Осетии. Мурат Гассиев помогает небогатым семьям накрыть столы.

«В преддверии Нового года вместе с Умаром Кремлевым решили оказать, такой добрый жест внимания. К новогоднему столу, да вот семьям нуждающимся, чтобы у них чуть-чуть повеселее был новый год, вот и такая добрая акция получилась», — рассказал чемпион Евразии по версии ЕВР Мурат Гассиев.

В Подмосковье же все настолько по-доброму, то даже сказочных злодеев никто не боится. Гуляние массовое. Вот статистика прошлого года: только сладких подарков детям раздали 150 тысяч. Налили 400 000 чашек чая и прочитали Деду Морозу 200 000 стихов. В этот раз новогодний спортивный праздник продлится до конца каникул, так что эти рекорды будет время побить.