В США пожалели, что не послушали Владимира Путина

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 403

19fortyfive: Белый дом должен был послушать Владимир Путина

В США пожалели, что не послушали Владимира Путина

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Cliff Owen / CNP /MediaPun

Читайте нас в: Дзен Новости

Было бы намного лучше, если США прислушивались к президенту России хоть иногда.

США не послушали президента России Владимира Путина и разожгли конфликт на Украине. Об этом сообщил бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу изданию 19fortyfive.

По его словам, в свое время США упустили возможность согласиться на требования Кремля о нерасширении НАТО на Восток.

Также Бэндоу считает, что такой шаг со стороны Вашингтона показал бы ценность дипломатии и способствовал продолжению диалога с Москвой. Это значительно сократило бы военные расходы США.

«Больше денег было бы вложено в экономику Америки и пошло бы на нужды граждан. Они бы гордились внутренней политикой, а не сомнительной деятельностью своего правительства за рубежом», — заключил политик.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot прощальным жестом перед поражением Вооруженных сил Украины.

Он также отметил безумие политики США в отношении Украины, поскольку «у этого никогда не было шансов на успех».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США подтолкнула Украину к поражению.

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 декабря

Последние новости

20:29
Свободный Виктор Бут прогулялся по зимнему Петербургу
20:20
Надя Ручка о группе «Блестящие»: Выходить на сцену, а у тебя слезы градом
20:08
ВСУ обстреляли ЗАЭС, повреждена линия электропередач
20:05
Станет памятником безвкусице: Роман Худяков высказался о судьбе замка Галкина*
19:55
Важная деталь: какую сумку выбрать для новогоднего образа
19:32
Владимир Путин провел встречу с Си Цзиньпином: о чем говорили лидеры

Сейчас читают

Какие виды налогового вычета можно получить в 2023 году и как их оформить
Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: самые громкие похороны 2022-го
В Китае обозначили главное преимущество Армии России перед ВСУ
Праздничный Бэтмен и сказка про стресс: топ необычных новогодних фильмов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023