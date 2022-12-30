Было бы намного лучше, если США прислушивались к президенту России хоть иногда.

США не послушали президента России Владимира Путина и разожгли конфликт на Украине. Об этом сообщил бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу изданию 19fortyfive.

По его словам, в свое время США упустили возможность согласиться на требования Кремля о нерасширении НАТО на Восток.

Также Бэндоу считает, что такой шаг со стороны Вашингтона показал бы ценность дипломатии и способствовал продолжению диалога с Москвой. Это значительно сократило бы военные расходы США.

«Больше денег было бы вложено в экономику Америки и пошло бы на нужды граждан. Они бы гордились внутренней политикой, а не сомнительной деятельностью своего правительства за рубежом», — заключил политик.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot прощальным жестом перед поражением Вооруженных сил Украины.

Он также отметил безумие политики США в отношении Украины, поскольку «у этого никогда не было шансов на успех».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США подтолкнула Украину к поражению.