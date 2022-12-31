Панк и активист: какой мы запомним легендарную Вивьен Вествуд

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12

Дизайнер Вивьен Вествуд любила митинги больше, чем мир модной индустрии

Панк и активист: какой мы запомним легендарную Вивьен Вествуд

Фото: Zuma / ТАСС

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Дизайнер занималась не только модой, но и активистской деятельностью. Что она сделала для общества?

Легендарный дизайнер Вивьен Вествуд скончалась 29 декабря в 81 год. Законодательница моды в стиле панк прожила яркую жизнь. Рассказываем основные моменты.

Пик славы

Началом ее карьеры в мире моды можно считать знакомство с Малькольмом Маклареном — молодым парнем, который продюсировал начинающих панк-рок артистов. Тогда у них родился сын, а еще молодая Вествуд увлеклась дизайном, пишет dni.ru.

Вивьен превращала велосипедные цепи и булавки в украшения, резала и раскрашивала одежду, а потом продавала на рынке. Дальше — больше. Смелый дизайнер начала одевать панк-рок группы, среди которых были и легендарные Sex Pistols. Конечно же, дело дошло и ее первой собственной коллекции под названием «Пираты». Тогда ей было за 40 лет.

Модели щеголяли по подиуму пиратских шляпах, длинных сапогах с пряжками и широких брюках с морским принтом. Показ наделал очень много шума, а творчеством модельера заинтересовались крупные ритейлеры. Вествуд стремилась своей одеждой помогать людям выражать свою идентичность. Она полностью переосмысляла привычные для общества вещи, превращая их в нечто бунтарское и эпатажное.

Активизм

Но бунтарка была бы не бунтаркой, если бы Вивьен Вествуд не была увлечена активизмом: если Лондонская неделя моды совпадала с каким-нибудь важным для нее митингом, она отдавала предпочтение второму. И обязательно включала некий намек на протест в коллекцию.

Один из самых ярких ее перфомансов в борьбе за мир произошел в 2015 году, когда она приехала к дому премьер-министра Дэвида Кэмерона на танке, таким образом выражая протест против добычи сланцевого газа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, от чего умерла Вивьен Вествуд.

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