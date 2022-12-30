В возрасте 81 года британский модельер Вивьен Вествуд

Уходят легенды. Вслед за знаменитым бразильским футболистом Пеле, скончавшимся после долгой борьбы с раком в 82 года, из жизни ушла британский модельер Вивьен Вествуд. Соответствующая информация поступила из дома моды дизайнера — сообщение опубликовано в официальном Twitter компании. В этом году Вествуд отметила 81-летие. Она была поистине одиозной личностью — дама-командор ордена Британской империи и основательница стиля панк в мире высокой моды.

«29 декабря 2022 года. Вивьен Вествуд умерла сегодня мирно и в окружении своей семьи в Клэпхэме, южный Лондон. Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, чтобы измениться к лучшему», — сказано в заявлении.

Настоящее имя эксцентричной художницы — Вивьен Изабель Суайр. Она родилась в простой семье в деревне Тинтвисл на северо-западе Англии, графство Чешир. После переезда с родителями в Лондон поступила в школу искусств. В связи с замужеством бросила учебу, позже получила педагогическое образование и работала учителем. В этом браке с Дереком Вествудом у нее родился сын Бен, но спустя три года союз распался.

Тогда Сын Вествуд от отношений с модельером и андеграундным музыкантом Малькольмом Маклареном Джо Карр с женой стали основателями бренда нижнего белья Agent Provocateur. В 1970 году Вивьен вернулась к увлечению дизайном, еще через год вместе с Маклареном они открыли собственный магазин неформальной одежды Let It Rock, пара одевала, в том числе, группу Sex Pistols. В 1981 году Вествуд запустила бренд одежды Vivienne Westwood, который вскоре вышел на главные подиумы мира и не сходил с них до ее последнего дня.