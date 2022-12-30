Мультифинансовая структура нуждается в пересмотре.

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес считает, что простые граждане страдают из-за политики ЕС, направленной на борьбу с Россией, Об этом он написал в своем Twitter.

«В отчете говорится, что 21,9% граждан ЕС может оказаться за чертой бедности, но в нем также содержится призыв к увеличению расходов на оборону? Мы готовы бороться с Россией до последнего украинца, при этом заставляя страдать наших собственных граждан. Это безумие», — пишет он.

Депутат настоял на пересмотре политики Евросоюза.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему именно Джо Байден виноват в конфликте на Украине.