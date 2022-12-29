«Действовал неумело»: в США считают, что Байден виноват в конфликте на Украине
The Spectator: обещание Джо Байдена Зеленскому стало причиной конфликта на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP
Американский президент много чего пообещал лидеру Незалежной, но не подумал о последствиях.
Журналист американского издания The Spectator Роберт Сервис выразил свое мнение по поводу высказываний президента США Джо Байдена о скором вступлении Украины в НАТО.
«Президент Джо Байден действовал неумело в 2021 году: обещая Украине членство в НАТО, он не думал о последствиях и не предупредил вовремя Зеленского», — пишет работник СМИ.
По его мнению, то, как отреагировала Россия на такой вызов — вполне предсказуемо. Тем не менее Запад продолжил это игнорировать. Более того, политика даже не попытались хоть как-то урегулировать сложившуюся ситуацию.
Еще в октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО по ускоренной процедуре. Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что такие действия сейчас несвоевременны.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Владимир Зеленский предложил провести «мирный саммит» без участия России.
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