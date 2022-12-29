«Действовал неумело»: в США считают, что Байден виноват в конфликте на Украине

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 44

The Spectator: обещание Джо Байдена Зеленскому стало причиной конфликта на Украине

«Действовал неумело»: в США считают, что Байден виноват в конфликте на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Американский президент много чего пообещал лидеру Незалежной, но не подумал о последствиях.

Журналист американского издания The Spectator Роберт Сервис выразил свое мнение по поводу высказываний президента США Джо Байдена о скором вступлении Украины в НАТО.

«Президент Джо Байден действовал неумело в 2021 году: обещая Украине членство в НАТО, он не думал о последствиях и не предупредил вовремя Зеленского», — пишет работник СМИ.

По его мнению, то, как отреагировала Россия на такой вызов — вполне предсказуемо. Тем не менее Запад продолжил это игнорировать. Более того, политика даже не попытались хоть как-то урегулировать сложившуюся ситуацию.

Еще в октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО по ускоренной процедуре. Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что такие действия сейчас несвоевременны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Владимир Зеленский предложил провести «мирный саммит» без участия России.

Тема:
Украинский кризис
29 дек
Посол Алипов: партнерство РФ и Индии — не пустой звук
28 дек
Нож в спину: Зеленского убьет кто-то из ближайшего окружения
28 дек
Весной будет страшно: чем обернется безразличие ВСУ к брошенным трупам солдат
28 дек
ВС РФ продолжают лишать ВСУ военной техники США и Германии
28 дек
Российская армия разгромила ВСУ возле Красного Лимана, уничтожив 170 боевиков
28 дек
Россия предупредила НАТО о последствиях раздачи цифрового оружия через Украину
28 дек
Экс-канцлер ФРГ Меркель исключила участие в урегулировании конфликта на Украине
28 дек
На Украине сообщили о повреждении более 700 объектов критической инфраструктуры
27 дек
Росгвардейцы обнаружили тайники с оружием и боеприпасами ВСУ в ЛНР
27 дек
ВСУ отправляют новые штурмовые группы в район Кременной, потому что старые «кончились»
-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
71.33
1.40 75.66
1.48
Хорошей покупке не только продавец рад. Китайский совет дня на четверг, 2...

Последние новости

6:13
«Ушла, когда начались деньги»: Дробыш мог лишить Славу всех ее хитов
6:01
Ароматный холодец — классический рецепт с фото и видео
6:00
Расчеты гаубиц Д-20 громят ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за сутки
5:50
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 15-летнего Стаса
5:48
«Годы мои на исходе»: Охлобыстин стал дедом и сразу оставил завещание
5:34
«Действовал неумело»: в США считают, что Байден виноват в конфликте на Украине

Сейчас читают

«Ровно 100 долларов в кармане»: как Лолита осталась без банкета из-за бедности
Из-за чего смартфон может взорваться прямо в руках
Тихановская хочет украсть Новый год у белорусов
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023