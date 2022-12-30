Дед Мороз принес колготки: Анна Седокова вспомнила тяжелое детство

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 26

Певица Анна Седокова рассказал о тяжелом детстве: Дед Мороз подарил колготки

Дед Мороз принес колготки: Анна Седокова вспомнила тяжелое детство

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Артистка росла в небогатой семье и поэтому искренне радовалась любому подарку.

В преддверии Нового года экс-участница состава группы «ВИА Гра» Анна Седокова вспомнила о лучшем подарке, полученном от деда Мороза в детстве.

По словам певицы, ее семья была очень бедной, поэтому в детстве Анна могла только мечтать о шикарных нарядах. В некоторых случаях будущая артистка сама создавала себе красивую одежду.

«Свое выпускное платье сама перешила на машинке из маминого старого. И до сих пор помню, как дед Мороз подарил мне колготки на Новый год. С блеском. Как я была рада!», — поделилась Седокова в личном блоге.

Теперь звезда с улыбкой вспоминает о непростых годах. После переезда в Лос-Анжелес она настолько вдохновилась местной колоритной одеждой, что решила запустить собственный бренд.

«Десять лет назад я сделала свой первый свитшот с сердечком кислотным», — пояснила артистка.

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