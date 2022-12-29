«Хочется, чтобы от меня никто не сбежал»: что Бузова загадала на Новый год

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 48

Ольга Бузова хочет найти в 2023 году нового мужчину для отношений

«Хочется, чтобы от меня никто не сбежал»: что Бузова загадала на Новый год

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

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Тема:
Ольга Бузова

Поющая телеведущая все еще рассчитывает встретить мужчину своей мечты и обрести семейное счастье.

Ольга Бузова сделала очередное громкое заявление. В этот раз она раскрыла свое новогоднее желание, пишет URA.RU.

На премьере фильма «СамоИрония судьбы» поп-дива, сыгравшая одну из ролей, рассказала, чего ждет от наступающего года.

«Хочется в следующем году такую роль, чтобы от меня никто не сбежал, чтобы наконец-то я испытала это счастье — быть любимой, желанной не только своей аудиторией, не только каналом, не только людьми, но и своим мужчиной», — сказала Ольга Бузова.

При этом личная жизнь певицы продолжает обрастать слухами. Теледиве приписывали романы с бизнесменами, артистами и другими мужчинами. Среди них был и Тимур Батрутдинов. Он также снимался в новогодней комедии. На премьере фильма комик подлил масла в огонь, назвав Бузову своей идеальной парой.

«Мы вместе. Мы идеальная пара. То, что мы не женаты, ни о чем не говорит», — заявил Батрутдинов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто завалил квартиру Ольги Бузовой шикарными букетами роз.

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