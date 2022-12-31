«Подарок» к Новому году: инклюзивный центр «Антон тут рядом» закидали яйцами

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 16

Неизвестные закидали яйцами инклюзивный центр фонда «Антон тут рядом» в Петербурге

«Подарок» к Новому году: инклюзивный центр «Антон тут рядом» закидали яйцами

Фото: www.globallookpress.com / Ji Chunpeng

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Сотрудники фонда в растерянности — они не понимают, откуда у организации, помогающей аутичным людям, могли появиться недоброжелатели.

Сотрудники фонда «Антон тут рядом» сообщили, что прошлой ночью неизвестные закидали яйцами окна инклюзивного детского центра, что находится на Петроградской стороне в Петербурге. Об инциденте рассказали на странице организации в соцсети. Представители фонда подчеркнули, что не знали о существовании недоброжелателей — хулиганство стало полной неожиданностью. Пострадавшие обратились в полицию с заявлением в надежде отыскать хулиганов, а также запросили материалы с камер видеонаблюдения.

В посте фонда сказано, что профессионалы инклюзивного центра помогают детям с аутизмом подготовиться к школе и расширяют круг общения, что для некоторых очень сложно в обычной жизни. Также здесь бесплатно обучаются и получают супервизии на работу с особенными ребятишками сотни врачей и сотрудников государственных садов и школ. Кому мог помешать центр, с чем связан высказанный вандальным способом протест — непонятно.

«Тут мы на собственном примере показываем, что инклюзия — это новая норма существования в обществе, а самые разные дети могут расти вместе и учиться друг у друга. Зачем закидывать яйцами место, где аутичные дети получают поддержку специалистов, мы не знаем. Но все десять яиц мы отмыли и продолжаем работу!.. Такой вот подарок к Новому году!» — сказано в публикации.

Фонд «Антон тут рядом» основан в 2013 году в Петербурге. Эксперты организации реализуют программы, направленные на создание жизненного маршрута для человека с аутизмом в России — от ранней диагностики и дошкольного инклюзивного образования до сопровождаемого трудоустройства и самостоятельной жизни в обществе. Это способ для нейроотличных людей избежать изоляции и жизни в психоневрологических интернатах, из которых, как правило, не выбираются.

Фонд основала киновед и режиссер Любовь Аркус, бывший главный редактор кинематографического журнала «Сеанс». В 2012 году она сняла документальный фильм об Антоне Харитонове — первом человеке с аутизмом, с которым познакомилась. Название фонда — часть речи героя ленты. На его языке фраза «Антон тут рядом» означает «да». Так он говорит, что понял и согласен. Этот человек полностью изменил линию жизни и карьеры Аркус. Спустя год после выхода картины открылся первый центр помощи.

Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем активистки облили кремом картину на выставке в Петербурге.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

«Подарок» к Новому году: инклюзивный центр «Антон тут рядом» закидали яйцами

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Фото: Instagram* / antontutryadom

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Фото: Instagram* / antontutryadom

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Фото: Instagram* / antontutryadom

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Фото: Instagram* / antontutryadom

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