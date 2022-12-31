Япония по дипломатическим каналам заявила протест КНДР после ракетных пусков

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 30

Премьер страны Фумио Кисида распорядился срочно информировать население о текущей ситуации и подготовиться к непредвиденным обстоятельствам.

Япония по дипломатическим каналам заявила протест КНДР после ракетных пусков

Фото: www.globallookpress.com / Chao Zhongshe

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Япония по дипломатическим каналам заявила протест КНДР после ракетных пусков. Об этом сообщает местное информационное агентство Kyodo со ссылкой на данные Минобороны. Ранее Северная Корея пустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто. Подробности транслировало агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов.

Kyodo в свою очередь отмечает: пущенные ракеты пролетели 350 километров при максимальной высоте 100 километров. Японский телеканал NHK со ссылкой на информированные источники заявлял, что снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны страны. Атака со стороны Северной Кореи произошла через восемь дней после провокации с двумя твердотопливными баллистическими ракетами малой дальности (SRMB) в районе Сунан в Пхеньяне.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился после сегодняшнего пуска КНДР в срочном порядке предоставлять населению информацию по ситуации. Он также поручил обеспечить готовность к любым непредвиденным обстоятельствам и контролировать безопасность самолетов и кораблей. Подобные указания премьер согласно протоколу дает после каждого пуска КНДР — за этот год их было 37.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Южную Корею проникли беспилотники из КНДР.

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Япония по дипломатическим каналам заявила протест КНДР после ракетных пусков

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