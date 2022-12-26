В Южную Корею проникли беспилотники из КНДР — полная хронология событий

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Yonhap: в Южной Корее потерпел крушение штурмовик Ка-1 ВВС в попытке сбить дроны КНДР

В Южную Корею проникли беспилотники из КНДР — полная хронология событий

Фото: Zuma / ТАСС

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Сеул направил 100 снарядов против чужих беспилотников, но ни один так и не долетел до цели.

Южнокорейский реактивный истребитель Ка-1 потерпел крушение в результате попытки противостоять беспилотникам Северной Кореи. Об этом сообщает корейское агентство Yonhap. Внутри находились два пилота, они не пострадали, однако все равно доставлены в медучреждение. Истребитель не смог перехватить северокорейские дроны и упал примерно в 140 километрах от Сеула, в округе Хенсон.

Известно, что сегодня в Южной Корее в районе 10:25 по местному времени (04:25 по московскому) были обнаружены северокорейские беспилотники, которые направлялись к югу межкорейской границы. В ответ на это южное государство подняло свои военные самолеты, вертолеты и другую технику.

Когда ряд дронов Пхеньяна пересек границу без разрешения Сеула, тот развернул военную технику для уничтожения вражеских БПЛА. Как сообщалось в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, вооруженные силы Юга заметили много «неопознанных объектов», похожих на беспилотники, в приграничных районах провинции Кенгидо.

Дроны обнаружили в Гимпхо, на острове Канхва и в Пхаджу. Это привело к временной приостановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Гимпхо. Около 30 самолетов не смогли вовремя улететь.

Позже северокорейские беспилотники проникли вглубь юга, вплоть до окрестностей Сеула. Южная Корея выпустила около ста снарядов, чтобы сбить БПЛА КНДР, однако ни одного дрона уничтожить не удалось.

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