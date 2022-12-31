Канцлер ФРГ Шольц в новогодней речи заверил в дальнейшей поддержке Украины

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 25

Политик считает, что ВСУ ведут бои, в том числе, благодаря помощи Германии.

Канцлер ФРГ Шольц в новогодней речи заверил в дальнейшей поддержке Украины

Фото: www.globallookpress.com / Flashpic

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил сограждан с наступающим Новым годом и в своей предпраздничной речи пообещал Украине дальнейшую поддержку, сообщил телеканал Tagesschau. По его мнению, вооруженные силы страны способны вести бои в зонах спецоперации, в том числе, благодаря помощи со стороны Германии.

При этом, отметил политик, Евросоюз и НАТО едины в желании содействовать Киеву, несмотря на ущерб экономике. И не просто соглашаются, а «более едины, чем они были в течение длительного времени» в предыдущих кризисах. Канцлер назвал Германию сильной страной, которая «энергично и быстро стремится к хорошему и безопасному будущему».

«Все мы ощущаем последствия этого (конфликта) в повседневной жизни: когда делаем покупки в супермаркете, на заправке или когда оплачиваем счет за электричество и газ», ― сказал Шольц.

В своей речи канцлер оглядывался на прошедший год и уделял особое внимание ситуации на Украине. Он призвал сограждан к уверенности и солидарности в этом и других актуальных вопросах уходящего года и наступающего. И заверил, что ФРГ непременно переживет эту зиму и без российского газа.

Как известно, рост цен и инфляция больнее всего ударили по среднему классу и малообеспеченным немцам. Несмотря на вдохновляющие слова политиков, жители Германии не тратятся на стол и развлечения. В 2021-м домохозяйства тратили на праздник в среднем 158 евро, в 2022-м — только 120.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители Хабаровска поздравили Олафа Шольца с наступающим новым годом и напомнили, до чего он довел страну антироссийскими санкциями и вложениями в Украину.

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