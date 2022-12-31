В Европе возмутились новому закону Зеленского: «Неонацисткая диктатура»

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 84

Французский политик Асселино: закон Зеленского о медиа укрепляет нацистский диктат

В Европе возмутились новому закону Зеленского: «Неонацисткая диктатура»

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

Читайте нас в: Дзен Новости

Негодуют и граждане Украины. Это связано со свободой слова.

Новый закон об украинской печати противоречит свободе слова в Европе, укрепляя нацистскую диктатуру президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в Twitter заявил французский политический деятель Франсуа Асселино.

«Зеленский укрепляет свою неонацистскую диктатуру. Даже европейская федерация журналистов возмущена! Ее представители считают, что новый украинский закон о печати содержит «многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям», — написал политик.

Со слов Асселино, союз журналистов Незалежной недоволен принятым законом. В организации полагают, что это угроза свободе слова в Самостийной.

Перед этим Верховная рада приняла закон о медиа, раскритикованный украинскими депутатами. Теперь власти имеют право штрафовать, а также закрывать любые телеканалы, газеты или интернет-ресурсы, если содержимое контента их не устраивает. На сайте украинского парламента документ под названием «Проект закона о медиа» получил статус «возвращен с подписью президента».

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие изменения в поведении Владимира Зеленского заметили в Германии.

Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 декабря

Последние новости

10:00
Тренировки и патрулирование: лучшее видео о спецоперации за сутки
9:38
Король Британии Карл III посвятил в рыцари гитариста группы Queen Брайана Мэя
9:21
50-летняя актриса Елена Ксенофонтова вышла замуж в третий раз
9:04
Политик США Янг призвал посадить Столтенберга за поставки оружия Украине
8:53
В Европе возмутились новому закону Зеленского: «Неонацисткая диктатура»
8:42
В США назвали пять сценариев развязывания третьей мировой войны в 2023 году

Сейчас читают

Какие виды налогового вычета можно получить в 2023 году и как их оформить
Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: самые громкие похороны 2022-го
В Китае обозначили главное преимущество Армии России перед ВСУ
«Выживают сильнейшие»: Киркоров назвал самых преданных сцене артистов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023