Негодуют и граждане Украины. Это связано со свободой слова.

Новый закон об украинской печати противоречит свободе слова в Европе, укрепляя нацистскую диктатуру президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в Twitter заявил французский политический деятель Франсуа Асселино.

«Зеленский укрепляет свою неонацистскую диктатуру. Даже европейская федерация журналистов возмущена! Ее представители считают, что новый украинский закон о печати содержит «многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям», — написал политик.

Со слов Асселино, союз журналистов Незалежной недоволен принятым законом. В организации полагают, что это угроза свободе слова в Самостийной.

Перед этим Верховная рада приняла закон о медиа, раскритикованный украинскими депутатами. Теперь власти имеют право штрафовать, а также закрывать любые телеканалы, газеты или интернет-ресурсы, если содержимое контента их не устраивает. На сайте украинского парламента документ под названием «Проект закона о медиа» получил статус «возвращен с подписью президента».

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие изменения в поведении Владимира Зеленского заметили в Германии.