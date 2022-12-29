В Германии заметили изменения в поведении Владимира Зеленского
Читатели Die Welt осудили заявление Зеленского о страхе перед Западом
Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP / ТАСС
Накануне Зеленский заявил, что Украина в уходящем году помогла Западу «найти себя».
Читатели немецкой газеты Die Welt считают, что поведение президента Украины Владимира Зеленского очень изменилось.
В частности, немцы раскритиковали его заявление о том, что Запад перестал бояться Россию.
«Съездил в Вашингтон и стал говорить за всех на Западе?» — пишет один из жителей Германии.
Другой вопрошает, почему Зеленский вообще думает, что может говорить за всех?
«Зеленский должен подумать о том, что у России еще достаточно разных ракет, которые могут нанести очень серьезный ущерб», — добавил другой читатель газеты.
Другой же пользователь вообще высказал мнение, что украинский лидер «живет в параллельной вселенной».
На днях киевские власти сообщили о желании провести в конце февраля «мирный саммит» под эгидой ООН и при посредничестве генсека организации Антониу Гутерреша. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, дипломатический диалог важен для завершения конфликта, так как мирные переговоры играют главную роль в любом противостоянии. При этом он подчеркнул, что Россию стоит включить в список участников саммита только после «необходимого международного суда».
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в ФРГ раскрыли замысел Зеленского о проведении «мирного саммита». Лидер Незалежной лишь создает видимость дипломатии, на самом же деле не стремится к серьезным переговорам с Россией. При этом, в Киеве прекрасно отдают себе отчет в том, что конфликт с Россией отражается и на тех странах, которые поддерживают Украину, и где население все больше выступает за мирные переговоры.
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