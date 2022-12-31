Слишком опасно: в Штатах указали на риски поставок ЗРК Patriot Украине
RT: конгресс предложил оценить последствия для ВС США после передачи Patriot на Украину
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Эксперты основываются на статье Центра стратегических и международных исследований.
Поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву могут обернуться проблемой для Штатов в будущем. Об этом сообщил телеканал RT, ссылаясь на документ исследовательской службы конгресса США. Сообщается, что депутатам подготовили сводку по решению Вашингтона о передаче Украине вооружений.
«Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые будут стоять перед конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности», — сказано в документе.
Аналитики основываются на статье Центра стратегических и международных исследований. В ней указано, что в случае, если ЗРК будут взяты с Центрального или Индо-Тихоокеанского командования американских Вооруженных сил, то на данных направлениях «могут возникнуть потенциальные риски».
Помимо этого, если передать комплексы из запасов на территории страны, это приведет к проблемам в циклах подготовки и модернизации.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как США подтолкнули Украину к поражению.
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