Именно киевский режим начал войну на Юго-Востоке Украины, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР СИ Цзиньпином в Китае.

«В разговорах с президентом Трампом и в трехстороннем формате напомнил, откуда все началось. Все же началось, если применительно к украинскому кризису с переворота, государственного переворота в Киеве. Началось с того, что новые власти начали военную операцию в тех регионах юго-востока Украины, которые не признали результаты этого переворота», — напомнил Путин

Он также подчеркнул, что Россия восемь лет пыталась урегулировать сложившуюся на этих территориях ситуацию, пока киевский режим проводил там военные действия. И лишь после того, как украинские власти публично заявили, что они не собираются выполнять никаких мирных договоренностей, наша страна признала тогда еще непризнанные Луганскую и Донецкую Народные республики.

«Хочу напомнить еще раз – люди, которые проживали на этих территории и проживают сейчас, сделали это в полном соответствии со статьей номер один, первой статьей Устава ООН. Они в полном соответствии с международным правом это сделали. После этого только мы — и то спустя какое-то время, не какое-то, а через восемь лет — признали их независимость, заключили с ними договор о взаимопомощи и начали оказывать им эту помощь в рамках нашего межгосударственного договора», — заметил российский лидер.

Он подчеркнул, что именно эти события привели к тому, что происходит сейчас. Однако еще до начала СВО на территории ЛНР и ДНР шли боевые действия. А мы лишь пытаемся их закончить.

Ранее Владимир Путин отметил, что Россия согласилась с компромиссами по урегулированию конфликта на Украине, которые предлагали США.

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