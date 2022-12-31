Минобороны РФ сообщило о возвращении 82 военных из украинского плена
В плену военнослужащим грозила смертельная опасность.
Фото: © РИА Новости / Николай Журавлев
Министерство обороны России сообщило об очередном успешном этапе обмена пленными с Украиной. Сообщается, что перед Новым годом на родину к родным отправится 82 человека.
«31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны отметили, что военным в плену грозила смертельная опасность.
Всех освобожденных военнослужащих направят в Москву для лечения и реабилитации в лучших клиниках, а также окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российских военных пытают в украинском плену.
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