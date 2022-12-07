«Прострелили ноги»: Российские военные рассказали о пытках в украинском плену

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Российские военные рассказали о пытках в украинском плену

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Показания вернувшихся в Россию военнопленных внимательно изучают сотрудники Следственного комитета.

Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, рассказали о пытках и истязаниях. Их показания зафиксировали сотрудники Следственного комитета. И картина получается страшная. Украинские нацисты действуют гестаповскими методами.

«Что у вас с мизинцем?»;

«Отрезали, если долго молчишь или ответ не понравился, током били», — рассказал представителю СК российский боец.

«Он мне прострелил две ноги из пистолета. Избивали арматурой. Пробито легкое», — поделился страшным другой военнослужащий.

Пленных держали в подвале, медицинскую помощь не оказывали, пытались сломать психологически и заставить сотрудничать с украинским спецслужбами.

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