«Прострелили ноги»: Российские военные рассказали о пытках в украинском плену
Российские военные рассказали о пытках в украинском плену
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Показания вернувшихся в Россию военнопленных внимательно изучают сотрудники Следственного комитета.
Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, рассказали о пытках и истязаниях. Их показания зафиксировали сотрудники Следственного комитета. И картина получается страшная. Украинские нацисты действуют гестаповскими методами.
«Что у вас с мизинцем?»;
«Отрезали, если долго молчишь или ответ не понравился, током били», — рассказал представителю СК российский боец.
«Он мне прострелил две ноги из пистолета. Избивали арматурой. Пробито легкое», — поделился страшным другой военнослужащий.
Пленных держали в подвале, медицинскую помощь не оказывали, пытались сломать психологически и заставить сотрудничать с украинским спецслужбами.
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