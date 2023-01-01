Взрыв прогремел вблизи аэропорта в Кабуле

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 4

По данным местных СМИ, в результате ЧП, предварительно, есть пострадавшие и погибшие.

Взрыв прогремел вблизи аэропорта в Кабуле

Читайте нас в: Дзен Новости

В районе здания аэропорта в Кабуле прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает агентство Khaama Press. По имеющейся информации, ЧП произошло ранним утром.

Данные также подтверждает телеканал Al Jazeera. Уточняется, что в результате случившегося, предварительно, есть не только пострадавшие, но и погибшие.

Детали инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серия взрывов прогремела в Днепропетровске и Полтаве.

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Стрельцам — спортзал, Близнецам — диета: гороскоп здоровья на январь 2023...

Последние новости

8:58
Взрыв прогремел вблизи аэропорта в Кабуле
8:32
Как не поправиться после новогодних праздников: советы диетолога
8:15
Градус смерти: чем категорически нельзя похмеляться
8:10
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2023 года
7:45
Стас Пьеха: Пусть 2023 год будет поводом для поиска маленьких радостей
7:30
Как правильно провести первые 12 дней Нового года, чтобы быть счастливым

Сейчас читают

Новогоднее обращение Президента России Владимира Путина
Ксения Бородина проведет Новый год в Таиланде на новой вилле
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева
Проснетесь как огурчик: нарколог назвал лучшие народные средства от похмелья

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023