Взрыв прогремел вблизи аэропорта в Кабуле
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По данным местных СМИ, в результате ЧП, предварительно, есть пострадавшие и погибшие.
В районе здания аэропорта в Кабуле прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает агентство Khaama Press. По имеющейся информации, ЧП произошло ранним утром.
Данные также подтверждает телеканал Al Jazeera. Уточняется, что в результате случившегося, предварительно, есть не только пострадавшие, но и погибшие.
Детали инцидента уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что серия взрывов прогремела в Днепропетровске и Полтаве.
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