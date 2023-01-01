Взрыв прогремел вблизи аэропорта в Кабуле

В районе здания аэропорта в Кабуле прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает агентство Khaama Press. По имеющейся информации, ЧП произошло ранним утром.

Данные также подтверждает телеканал Al Jazeera. Уточняется, что в результате случившегося, предварительно, есть не только пострадавшие, но и погибшие.

Детали инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серия взрывов прогремела в Днепропетровске и Полтаве.