Серия взрывов прогремела в Днепропетровске и Полтаве
Ранее воздушная тревога была объявлена в трех регионах Украины.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровске и Полтаве. Причиной, по словам журналистов, могли стать удары высокоточным оружием Вооруженных сил России.
Ранее воздушная тревога была объявлена в трех регионах Украины — Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Какие именно объекты пострадали в результате взрывов, пока неизвестно.
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