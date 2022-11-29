Серия взрывов прогремела в Днепропетровске и Полтаве

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровске и Полтаве. Причиной, по словам журналистов, могли стать удары высокоточным оружием Вооруженных сил России.

Ранее воздушная тревога была объявлена в трех регионах Украины — Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Какие именно объекты пострадали в результате взрывов, пока неизвестно.