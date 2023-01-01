Грузчика засосало в двигатель самолета в аэропорту — видео

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 827

Несчастный случай произошел в канун Нового года в штате Алабама.

Грузчика засосало в двигатель самолета в аэропорту — видео

Фото: www.globallookpress.com / John Nacion

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В США грузчика засосало в двигатель самолета, сообщает SV News. Инцидент произошел в аэропорту Монтгомери в Алабаме.

Момент происшествия попал на видео. На место оперативно прибыли аварийные службы, также при инциденте присутствовал исполнительный директор и менеджер, но спасти мужчину не успели — он мгновенно погиб.

«Сегодня сотрудник наземного экипажа погиб, на данный момент никакой дополнительной информации нет. Наши мысли и молитвы с семьей покойного», — написали сотрудники аэропорта в Twitter.

По информации Федерального авиационного управления, самолет должен был вылететь в Даллас в тот же день.

После произошедшего аэропорт временно приостановил работу — рейсы на несколько часов перенесли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пьяный петербуржец насмерть сбил человека и катался с трупом на крыше

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Грузчика засосало в двигатель самолета в аэропорту — видео

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